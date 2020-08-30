اليوم السابع
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صحة الخرطوم تكشف سر انخفاض نسبة إصابات كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:25 م
صحة الخرطوم تكشف سر انخفاض نسبة إصابات كورونا شباب السودان
وكالات

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قال مدير عام الصحة بالعاصمة السودانية الخرطوم الفاتح عثمان، إن غالبية سكان السودان من الشباب لذلك لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بصورة واضحة.
 
وأفادت روسيا اليوم، أن آخر الفحوصات أظهرت أن 60 % من المشتبه في إصابتهم كانت نتيجتهم إيجابية.
 
وأقر اجتماع لغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم، عددا من التوصيات لرفعها للجنة العليا للطوارئ الصحية، وعلى رأسها الالتزام بالكمامات في مواقع خدمات الجمهور ومراكز التسوق والصيدليات ومراكز الخدمات الصحية مع زيادة أعداد الفحص وزيادة التوعية الإعلامية.
 

الخرطوم

السودان

كورونا

اصابات كورونا

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