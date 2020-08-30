شمال سيناء تسجل صفر إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت محافظة شمال سيناء "صفر" اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء حالة واحدة، وعزل المنزلى لعدد 20 حالة إصابة بكورونا، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم، عن موقف الإصابات بكورنا، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء ، المحتجزة تحت العلاج "3" حالات وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 109 حالات، اجمالى حالات الوفاة 23 وإجمالى حالات الشفاء 351 حالة.

من جانبها، نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير وتعقيم استهدفت حى الصفا بمدينة العريش .

وأعلنت الوحدة فى بيان لها، أن الحملة تمت بتغطية منطقة المعهد الازهري، وشارع محمد فريد ومنطقة المدرسة الإعدادية شارع ابى العباس بحى الصفا، لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .

ترأس الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق كمال السيد والسيد عبد الغفور ومحمد اسماعيل، وأحمد على .

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش، استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض ، بالتزامن مع اعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشأت الحيوية بشكل يومى .

وقال "مهندس صبحى الفرماوي"، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، ان الحملة تضمن تغطية جزء من حى كرم ابونجيلة من منطقة سد الوادى حتى شارع منير فى مدينة العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

وأضاف أنه تم تغطية محطات الصرف الصحى فى حى كرم أبو نجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الباعوض.

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا، وتطهير منزلين لحالتى عزل منزلى أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى .