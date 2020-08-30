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"شريان الأمل".. محور المحمودية أهم المشروعات بالإسكندرية فى السنوات الماضية

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:24 م
"شريان الأمل".. محور المحمودية أهم المشروعات بالإسكندرية فى السنوات الماضية محور المحمودية
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور أحمد جنيدى مدرس الإدارة بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى الإسكندرية يدل على توجه الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات والمجالات، والتى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف مدرس الإدارة بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، فى مداخلة لشاشة اكسترا نيوز، أن محمور المحمودية من أهم المشروعات الاقتصادية المقامة فى المحافظة فى السنوات الأخيرة، واصفا إياه بـ"شريان الأمل"، حيث يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى المحور يعمل على إنهاء مشكلة الازدحام والاختناق المرورى وإعادة توزيع السكان من جديد، بعد ما كان مستنقع أوبئة ومخلفات، منوها بأن المحور وفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


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