اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة فرنسية تبتكر كمامات من ألياف القنب قابلة للتحلل للوقاية من كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:42 م
شركة فرنسية تبتكر كمامات من ألياف القنب قابلة للتحلل للوقاية من كورونا كمامة من الياف القنب
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ابتكرت شركة فرنسية قناعا لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو مصنوع من الألياف النباتية للقنب وقابل للتحلل والدوير. وتمكنت من بيع قرابة مليون ونصف المليون قطعة منه حتى الآن مع تأكيد مسؤولي الشركة على أن الطلب عليه في تزايد في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.

5f4b830542360459e40f0632

فكرت شركة جيوشانفر ( Géochanvre) التي تنشط في منطقة إيون، شمال فرنسا والمتخصصة فى صناعة المنسوجات من الالياف الطبيعية، في ابتكار هذا القناع في الربيع الماضي بدافع مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الاستخدام الجماهيري للأقنعة الصحية الذي فرضه انتشار كوفيد 19، في فرنسا، خاصة بعد اكتشاف أنه يتم التخلص من نحو 450 مليون قناع أسبوعيا، فيما يمكن التخلص من قناع ألياف القنب بسهولة وبشكل بسيط بوضعه في السماد أو في تربة أوانى الزهور والنباتات.

وأعطت المديرية العامة للجيوش الفرنسية موافقتها على إنتاج وتسويق هذا القناع، مؤكدة مطابقته للمواصفات وصداقته للبيئة وللصحة حيث لا يتضمن مواد كيميائية مضافة كالغراء.

herbi_chanvre_940_600-600x383
 

ويبلغ سعر قناع ألياف القنب 65 سنتيما، أما مدة صلاحيته، فيقول مسؤولو الشركة المنتجة هي 4 ساعات. تجدر الإشارة إلى أن ألياف القنب تستخدمها البشرية منذ آلاف السنين في مختلف الأغراض كالعلاج والأغذية والزراعة وصناعة القماش والألبسة.


فرنسا

كمامات مصنوعة من الياف القنب

كورونا في فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة