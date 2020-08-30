شركة فرنسية تبتكر كمامات من ألياف القنب قابلة للتحلل للوقاية من كورونا

كتب: أحمد علوى

ابتكرت شركة فرنسية قناعا لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو مصنوع من الألياف النباتية للقنب وقابل للتحلل والدوير. وتمكنت من بيع قرابة مليون ونصف المليون قطعة منه حتى الآن مع تأكيد مسؤولي الشركة على أن الطلب عليه في تزايد في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا.

فكرت شركة جيوشانفر ( Géochanvre) التي تنشط في منطقة إيون، شمال فرنسا والمتخصصة فى صناعة المنسوجات من الالياف الطبيعية، في ابتكار هذا القناع في الربيع الماضي بدافع مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الاستخدام الجماهيري للأقنعة الصحية الذي فرضه انتشار كوفيد 19، في فرنسا، خاصة بعد اكتشاف أنه يتم التخلص من نحو 450 مليون قناع أسبوعيا، فيما يمكن التخلص من قناع ألياف القنب بسهولة وبشكل بسيط بوضعه في السماد أو في تربة أوانى الزهور والنباتات.

وأعطت المديرية العامة للجيوش الفرنسية موافقتها على إنتاج وتسويق هذا القناع، مؤكدة مطابقته للمواصفات وصداقته للبيئة وللصحة حيث لا يتضمن مواد كيميائية مضافة كالغراء.

ويبلغ سعر قناع ألياف القنب 65 سنتيما، أما مدة صلاحيته، فيقول مسؤولو الشركة المنتجة هي 4 ساعات. تجدر الإشارة إلى أن ألياف القنب تستخدمها البشرية منذ آلاف السنين في مختلف الأغراض كالعلاج والأغذية والزراعة وصناعة القماش والألبسة.