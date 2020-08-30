اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 02:44 م
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شرطة بيلاروسيا تعتقل 12 محتجا على الأقل بوسط مينسك

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:33 م
شرطة بيلاروسيا تعتقل 12 محتجا على الأقل بوسط مينسك شرطة بيلاروسيا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال شاهد من رويترز إن الشرطة في بيلاروسيا ألقت القبض اليوم الأحد على ما لا يقل عن 12 محتجا تجمعوا في وسط العاصمة مينسك.

واحتشد الآلاف بالقرب من ميدان بوسط المدينة طوقته الشرطة اليوم لمنع المحتجين من التجمع قرب مقار حكومية.

ومن ناحية أخرى، استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد لتهنئته بعيد ميلاده من أجل دعوته لزيارة موسكو، في علامة على دعم من الكرملين تزامنت مع تدفق آلاف المحتجين على وسط العاصمة مطالبين بتنحيه.

ويسعى لوكاشينكو، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والستين اليوم الأحد، جاهدا لاحتواء احتجاجات وإضرابات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع بعد الفوز في انتخابات أجريت في التاسع من أغسطس آب ويقول معارضوه إنها زُورت. وينفي الرئيس ذلك ويقول إن المحتجين مدعومون من الخارج.

وقال الكرملين في بيان بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين "جرى الاتفاق على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة".

وفي أبرز مؤشر حتى الآن على استعداد موسكو للتدخل لدعم لوكاشينكو، أعلن بوتين يوم الخميس أن الكرملين شكّل "قوة شرطة احتياطية" بناء على طلب رئيس بيلاروسيا، لكن لن يجري نشرها إلا عند الضرورة.

وتوجه آلاف المحتجين إلى ميدان الاستقلال بمينسك الذي طوقته الشرطة استباقا للاحتجاج وراح كثير منهم يلوح بعلم المعارضة ذي اللونين الأحمر والأبيض ويردد هتاف "تحيا بيلاروسيا".

وشوهد آخرون وهم يقاومون اعتقالهم على يد أفراد من الشرطة في زي مدني على ما يبدو.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. وهدد لوكاشينكو، الذي يتولى الرئاسة منذ 26 عاما، يوم الجمعة بمنع المرور من أوروبا عبر أراضي بلاده ردا على العقوبات.

 


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روسيا

لوكاشينكو

شرطة بيلاروسيا

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