شجرة تقتل شقيقتين بسبب إعصار عنيف فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل

كتب خالد إبراهيم

أسقطت، اليوم الأحد، الرياح الشديدة شجرة ضخمة خلال عاصفة فى شمال إيطاليا، ما أسفر عن مقتل طفلين بأحد المخيمات، وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن الضحايا، هما شقيقتان تبلغان من العمر 3 و14 عاما، توفيتا فى المستشفى، بينما أصيبة شقيقة آخرى بجروح طفيفة ولم يصب الأب والأم بأذى.



موقع الحادث

وفر معظم المعسكرين بالقرب من مارينا دى ماسا، وهي بلدة على ساحل توسكانا، من المخيم بعد تحذيرات من العواصف يوم السبت، بحسب Washington post

وضربت رياح تصل سرعتها إلى 150 كم / ساعة إيطاليا خلال الليل، مما أدى إلى حريق فى الغابات بالقرب من باليرمو بصقلية، وأجبر حريق 1700 شخص على ترك منازلهم فى بلدة ألتوفونتي ليل السبت، وقال حاكم صقلية، نيلو موسوميسي، إن الحريق، الذي كان لا يزال مشتعلًا يوم الأحد، تم إشعاله عمداً في 6 مواقع.