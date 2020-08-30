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سلطنة عمان تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:38 ص
سلطنة عمان تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن تسجيل 27 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الفائتة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 677 وفاة.

ودعت الوزارة، وفق ما نشرت صحيفة "الشبيبة" الجميع إلى تحّمل المسؤولية الفردّية والمجتمعّية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل.

وكذلك المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال وعدم الخروج من المنازل إّلا للضرورة..

 


سلطنة عمان

فيروس كورونا

كورونا

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