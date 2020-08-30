سكن بديل للأسر المتضررة بحادث انهيار منزل بطنطا وصرف 1000 جنيه للمصابين

الغربية – مصطفى عادل

قررت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية توفير سكن بديل للأسر الـ 5 المتضررة من حادث انهيار منزل بمنطقة درب الحوض ثان طنطا، بمركز الخدمات المتكاملة بسبرباى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى، لحين توفير مسكن خاص بكل أسرة.

وقررت أيضًا تقديم 1000 جنيه مساعدة فورية لكل مصاب من مؤسسة التكافل الاجتماعى وتقديم مساعدات عينيه لكافة الأسر المتضررة.

وشهد شارع صبرى بمنطقة درب الحوض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، انهيار منزل يضم 5 أسر مكونة من 15 فرد، وأسفر الحادث عن إصابة 2 من سكان العقار، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا الجامعى.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بانهيار منزل يضم 5 أسر بمنطقة درب الحوض، وانتقل محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وقوات الإنقاذ البرى، وشرطة النجدة، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتبين أن المنزل يسكن به 5 أسر مكونة من 15 فرد، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من عبد المنعم حسن سالم 72 سنة، وأمال محمد عطية 68 سنة، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.