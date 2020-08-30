سكرتير مساعد أسيوط يعقد اجتماع برؤساء القرى ومسئولي التصالح في مخالفات البناء

أسيوط- ضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أن المراكز التكنولوجيا بكافة المراكز والاحياء تتلقي طلبات التصالح وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مؤكداً على أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معاً مجدداً مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25%.

وقد تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بأسيوط يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ؛ المركز التكنولوجي بمركزي الفتح وابنوب للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها ..

كما عقد السكرتير المساعد اجتماعاً مع رؤساء قرى مركزي الفتح وأبنوب ونواب رئيس المركز ومساعديه لمتابعة الأعمال والاستماع للعاملين في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء ومدى استجابتهم لطلبات المواطنين وتقديم تسهيلت لهم وإستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز لافتاً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة كافة أيام الاسبوع بما فيها أيام العطلات (الجمعة والسبت).

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية