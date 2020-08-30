سكرتير عام مساعد قنا: وصول سيدة صعيدية لهذا المنصب تكريم للمرأة القنائية

قنا- وائل محمد

قال المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد قنا أن وصول المرأة للمناصب يأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية، التى تدعم تولى العنصر النسائى للمناصب القيادية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" شعرت بسعادة كبيرة بقرار تعينى سكرتير عام مساعد قنا، وتلقيت اتصال من مكتب وزير التنمية المحلية، ووصولى للمنصب هو تكريم للمرأة القنائية بصفة خاصة، وأنا أضع ملف المصالحات ضمن أجندتى لانه من الملفات الهامة التى قطعنا شوطاً كبيراً أثناء تولى مركز نقادة، والمصالحات هى حق الدولة التى لايمكن التفريط فيه.

وأكدت سكرتير عام مساعد قنا: "أنا عملى كان فى المحليات وأملك الخبرة الكافية لإنجاز العديد من الملفات خلال الفترة القادمة، وانا أعتبر نفسى بنت المحليات ومواجهة مشكلاته ليست سهلة، وتحتاج إلى بذل الجهود".

وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لقيادات المحليات شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا، إلي سكرتير عام مساعد قنا، حيث حصلت المدينة علي المركز الأول في ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر، بالإضافة إلي نجاح رئيس مدينة نقادة في القضاء علي مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلي نسبة تصالح.



وتعد المهندسة فاطمة ابراهيم، رئيس مدينة نقاده، أو قيادة نسائية تتولى منصب سكرتير عام مساعد لمحافظة قنا، كما كانت أول سيدة فى قنا تتولى رئاسة المنطقة الصناعية بقفط، والتى شغلتها لعدة سنوات قبل أن تتولى منصب رئيس مدينة بمحافظة أسوان.



يذكر أن إبراهيم من مواليد مدينة قفط، وحاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة أسيوط، وكانت تعمل رئيس لمدينة الرديسية بمحافظة أسوان، ومدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وبعد ترقيتها لمنصب سكرتير عام مساعد تعد أول سيدة تتولي هذ المنصب بمحافظة قنا.