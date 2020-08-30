سكرتير عام مساعد قنا: تلقينا أكثر من 20 الف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

قنا- وائل محمد

قالت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد قنا أن ملف المصالحات من الملفات المهمة، وأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وجهة بإنهاء ذلك الملف بناء على توجيهات القيادة السياسة والمحافظة تعمل على تذليل العقبات للمواطنين الجادين في تقديم المستندات للتصالح في المخالفات.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مركز نقادة تلقى المئات من طلبات تجديد التصالح فى مخالفات النباء، وبتم فحص كافة الطلبات وتم التصالح فى مبلغ 7 مليون جنية من مركز نقادة، ويوجد هناك جدية من بعض المواطنين، وأن حصر باقى المراكز قد المبالغ التى سيتم تحصيلها لأكثر من 200 مليون جنية.

وأكدت إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل لاكثر من 20 ألف طلب على مستوى محافظة قنا،وأن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، والقيادة السياسية قررت الضرب بيد من حديد لمواجهة أخطاء الماضى، وأن الدولة ستحافظ على حقوقها.

وأشارت إلى تقدم عدد كبير من المواطنين؛ لسداد مبلغ جدية التصالح، خلال الفترة الماضية، وأن مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح يرجع إلى إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء والتى سيتم توزيعها طبقا للقانون،على مشروعات الرصف و التطوير و التجميل داخل المحافظة.