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سقوط الجماعة الإرهابية..تعرف على مصير قيادات الإخوان ..فيديو

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:12 م
سقوط الجماعة الإرهابية..تعرف على مصير قيادات الإخوان ..فيديو الإرهابى محمود عزت
كتب محمود عبد الراضى

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جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تحلم بحكم مصر لسنوات طويلة سرعان ما تساقطت وتهاوت، بعد ثورة 30 يونيو الشعبية، ليتم ملاحقة القيادات الإرهابية والقبض عليهم تباعاً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية مؤخراً من القبض على الإرهابي محمود عزت  ،مختباً في شقة سكنية بالتجمع الخامس، ويعد عزت المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبتها الجماعة بعد 30 يونيو2013 .

وفي أغسطس 2013 تم القبض على محمد بديع ، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل، وقتل المتظاهرين في 30 يونيو، وقيادة عصبة الغرض منها مقاومة السلطات، وصدر ضده حتى الان ما يزيد عن 4 أحكام بالسجن المؤبد ، فضلاً عن ضبط باقي القيادات.

البلتاجي
البلتاجي

 

العريان
العريان

 

الكتاتني
الكتاتني

 

حجازي
حجازي

 

حسن البرنس
حسن البرنس

 

حسن مالك
حسن مالك

 

خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

 

رشاد البيومي
رشاد البيومي

 

محمد بديع
محمد بديع

 

محمد مرسي
محمد مرسي

 

محمود عزت
محمود عزت

 

مهدي عاكف
مهدي عاكف

 


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محمد بديع

30 يونيو

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