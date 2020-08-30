اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تستمع لشهود النفى بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم حلوان"

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تستمع لشهود النفى بمحاكمة 68 متهما بـ"اقتحام قسم حلوان" المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهاردة منذ 4 سنوات، وتحديدا يوم 30 أغسطس 2016، استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، لأقوال شهود النفى فى جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، فى اتهامهم بالتظاهر والتعدى على الممتلكات العامة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وعقب سماع أقوال 3 من الشهود نادت المحكمة على شاهد النفى الرابع ناصر أبو ضيف، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه جاء يشهد مع نجله "سيد"، وأكد الشاهد قبل تأجيل نظر القضية، أنه ذهب لتقديم محضر ضد ابنه بسبب خلافات أسرية وان ابنه لم يشارك فى الاحداث، وان نجله لا ينتمى لأى تيار سياسى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

 ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


احداث حلوان

اقتحام قسم حلوان

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

اقتحام قسم شرطة حلوان

الجماعة الإرهابية

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة