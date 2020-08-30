زراعة الشرقية تعلن بدء جنى محصول القطن خلال أيام بالمساحات المنزرعة مبكرا

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إنه سوف يبدأ جنى محصول القطن خلال أيام، وذلك بالمساحات التى بها تفتيح اللوز وهى المنزرعة مبكرا، حيث بلغت نسبة تفتيح اللوز 70% بالمحافظة.

وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القطن حاليا فى مرحلة تفتيح اللوز، والمساحة المنزرعة قطن هذا العام بالشرقية، بلغت 506 و30 ألف فدان، بنفس المعدل المنزرع بالمحافظة منذ 3 سنوات، وذلك يرجع لزيادة زراعة محصول الأرز هذا العام بالمحافظة، مضيفا أن زراعة القطن فى المحافظة تتركز فى مراكز شمال الشرقية وفى مقدمتها مركز صان الحجر، ويتبعه منشأة أبوعمر والحسينية، لأنه محصول يتناسب مع طبيعة التربة فى تلك المناطق حيث بها نسبة ملوحة، والقطن بطبيعته مصلح يصلح التربة وإنتاجه عالى عن محصول الذرة والخضار فى هذه التربة التى تتناسب مع زراعة القطن.

وأوضح أن المزارع بمحافظة الشرقية، يفضل زراعة صنف 94 من القطن، فهو صنف عالى الإنتاج والشرقية تقوم بزراعته للعام الرابع على التوالى لأنه صنف ممتاز فى الزراعة، ولم يحصل له الهياج الخضارى، فضلا عن أن إنتاجه عالٍ.

وتابع: القطن ليس محصول مكلف للمزارع فى زراعته، ولكن التكاليف تأتى فى مرحلة الجنى عند البحث عن العمالة اليومية،وإن كان القطن يتميز على محصول الأرز فى الإنتاجية، لكن المزارع يجده مكلف، وخاصة فى مرحلة الحصاد حيث يعانى من عجز شديد فى البحث عن اليد العاملة لجنى القطن، وتتراوح أجرة عامل اليومية من 80 لـ 100 جنيه للعمل 5 ساعات فى جنى القطن، ولذلك حاولنا التغلب على هذه المشكلة من خلال عمل حملات إرشادية للمزارعين عن طريق تعاون المزارعين مع بعض، من خلال عمل ندوات ومدارس حقلية للتعاون مع بعض فى الجنى، وأن يشترك جميعهم فى جنى القطن سويا، ونجحت هذه التجربة العام الماضي.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أصدرت عددا من الإرشادات والتوصيات الفنية، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى الواجب على مزارعى محصول القطن لزيادة إنتاج محصول "الذهب الأبيض" ويجب مراعاتها وتمثلت التوصيات فى الآتي: موالاة الرى بإحكام باستخدام الحوال دون تغريق أو تعطيش كل 12-15 يوما حسب حالة الجو وتجنب الرى وقت الظهيرة، وتجنب تعطيش النباتات وتقصير فترات الرى فى الأراضى التى بها نسبة من الأملاح وتجنب الإفراط فى الرى، المداومة على مقاومة الحشائش، وعلاج الهياج الخضرى بالرش بمادة البيكس مرتين الأولى بعد الوسواس والثانية عند التزهير بمعدل 30 جم مادة فعالة للفدان أو التطويش بإزالة القمة النامية، وعلاج الربط المبكر بالرش بمحلول اليوريا 1-2 % مع إضافة البوتاسيوم.