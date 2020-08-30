رفع 243 حالة إشغال و 915 طن قمامة وصيانة 112 كشاف إنارة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - المحمودية - رشيد - دمنهور - كوم حمادة - حوش عيسي) بمحافظة البحيرة حملات مكبرة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وأسفرت عن رفع 243 حالة إشغال و 915 طن قمامة وصيانة 112 كشاف إنارة بواقع :-

160 طن قمامة و15 كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة المحمودية، 100 طن قمامة و 40 كشاف إنارة بمركز ومدينة الدلنجات، 135 طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، صيانة 28 كشاف إنارة ولمبه ليد بمركز ومدينه كوم حمادة، رفع 193 حالة إشغال و520 طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور، 50 حالة إشغال و 29 كشاف بمركز ومدينة حوش عيسى.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ بتكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.