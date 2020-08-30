رئيس قصور الثقافة يعلن التجهيز لافتتاح قصر ثقافة العريش بعد توقف 10 سنوات

شمال سيناء - محمد حسين

كشف الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، أنه يجرى التجهيز لافتتاح قصر ثقافة العريش خلال فترة قريبة بعد توقف عشر سنوات .

وأضاف عواض فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بعد انتهاء لقاء عقده بمكتبه العريش مساء اليوم مع شعراء وأدباء شمال سيناء، تقرر افتتاح قصر ثقافة العريش بشكل يليق بقيمة شمال سيناء وثقافتها، لافتا إلى أن هذا القصر سيتم إعادته منارة ثقافية بعد توقف 10 سنوات .

وأوضح أنه تم اليوم وصول كافة التجهيزات من أثاث وغيره ويتم التجهيز للافتتاح الكبير خلال فترة قريبه بحضور وزيرة الثقافة .

وأشار إلى أنه استهل زيارته لشمال سيناء بزيارة مكتبة النجاح بقرية النجاح ببئر العبد، أعقبه لقاء أدباء ومثقفي شمال سيناء والاستماع لمطالبهم والاستجابة لجانب منها.

وأوضح أن هناك رؤية واتفاقا بين الجميع من أطياف المثقفين وأهالى شمال سيناء على محاربة الفكر الضال والتطرف وهو حماس بين الأهالى لمواجهة كل انحراف ويدفع بوزارة الثقافة لاتخاذ خطوات أكبر تجاههم وتقديم الخدمات الثقافية لهم بشكل يليق بسيناء وقيمتها عند كل مصرى .

وقال إنه تم التوجيه بدعم وإنشاء فرقة للفنون الشعبية والفنون التلقائية وتقديم كل المساعدات لها، وتزويد مكتبة العريش والمكتبة العامة بالكتب اللازمة والعمل على التجهيز لتطوير مكتبة العريش العامة .

وشهد لقاء الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بشعراء وادباء سيناء بحضور قيادات فرع ثقافة القناة وسيناء وشمال سيناء ورؤساء اندية الادب استعراض لمطالب قدمها الأهالي كان ابرزها اقامة مهرجان شعرى تراثى يحمل بصمة وتراث سيناء على غرار مهرجان الجنادرية، والاهتمام بمفردات التراث السيناوى، وتخصيص سلسلة اصدارات ثقافية عن سيناء.

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة إنه فى انتظار تصور واضح بهذه المقترحات لتتحول لفعل لافتا ان وزارة الثقافة تولى ثقافة شمال سيناء كل اهتمام وان فرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء من اهم الفرق التى مثلت مصر وتعبر عن تراث تحرص الوزارة على أبرازه فى محافل مختلفة .

وأضاف انه قصر ثقافة العريش الذى يجرى التجهيز لافتتاحه بعد اكتمال وصول تجهيزاته ستخصص فيه قاعة كمتحف للتراث السيناوى، ومنفذ لبيع كافة اصدارات وزارة الثقافة المدعمة من الكتب .

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، والوفد المرافق له خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها لها أن المحافظ خلال اللقاء أكد أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان، والتصدى الأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

بدوره ثمن الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في تنمية وتعمير سيناء، بجانب الاهتمام بالجانب الثقافى، وتجديد قصور الثقافة واقامة المعارض المتنوعة والمشاركة فى مختلف المهرجانات الفنية والثقافية داخل وخارج مصر.

علي هامش اللقاء تفقد المحافظ ورئيس هيئة قصور الثقافة معرض المنتجات السيناوية والمشغولات اليدوية الذي أقامه قصر ثقافة العريش، بجانب حضور عرض فني للفرقة القومية للفنون التلقائية بشمال سيناء.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظة لرئيس هيئة قصور الثقافة تقديرا لجهوده فى قطاع الثقافة والفنون.