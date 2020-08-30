اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 10:37 ص
خالد صلاح
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رئيس شركة مياه الشرب: التعديات تؤثر سلبا على قدرة الشبكات

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:00 ص
رئيس شركة مياه الشرب: التعديات تؤثر سلبا على قدرة الشبكات صورة من الفيديو
كتب رامى محيى الدين

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أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان أن المرافق هي الركيزة الأساسية فى تخطيط المناطق بكافة الأنحاء.

وأضاف  رسلان، في مداخلة  ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة  "إكسترا نيوز"، أن التعديات فى المناطق غير المخططة و المناطق العشوائية تعد مخاطر جسيمة وتؤثر سلبا على قدرة شبكات المياه والصرف الصحى.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن التخطيط العمرانى للمناطق يتم بناءً عليه الاهتمام بمرفق المياه وشبكة الصرف الصحى لها.

وأوضح أنه عند تنفيذ المرافق فى المناطق يتم مراعاة التخطيط العمرانى وتحديد عدد السكان، ونوعية الاستخدامات سواء سكنى، تجارى، أو سياحى.


مياه الشرب

الصرف الصحى

التخطيط

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