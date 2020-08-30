رئيس جامعة أسيوط يتفقد العمل بالعيادات الخارجية ويوجه بمد فترات العمل

أسيوط – فريق المحافظات

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة التزام كافة المتواجدين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية من مرضى وأطباء وتمريض وإداريين بالإجراءات الوقائية التي حددتها إدارة الجامعة والمستشفيات الجامعية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد والتي يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات ومنع دخول كل من يخالف ذلك إلى حرم المدينة الطبية، وكذلك الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الموطنين وتنظيم الدخول وترك مسافة آمنة بين كل فرد ومد فترات العمل بالعيادات التى تعانى من كثافة للمترددين في الساعة 5 مساءاً وكذلك خدمة المرضى على نفقة الدولة والعمل على زيادة ساعات العمل مع زيادة عدد المرضى.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور طارق الجمال داخل عدد من العيادات الخارجية بمستشفيات أسيوط الجامعية وذلك برفقة الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسي وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة ومستشفياتها الجامعية .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن جولته تهدف إلى متابعة سير العمل بالعيادات الخارجية وذلك في إطار تشغيلها جزئياً لاستقبال عدد يقارب 550 مريض يومياً وهو ما لا يتجاوز ثلث العدد الاجمالى الذي كانت تستقبله كل عيادة في الفترة السابقة لأزمة جائحة فيروس كورونا .

ووجه الدكتور طارق الجمال في ختام زيارته بضرورة عودة الانضباط على بوابات المستشفيات الجامعية ، مع منع الزيارات والمرافقين نهائياً فيما عدا المرضى من الأطفال تحت سن 12 سنة ، مع إلزام المدرسين والمدرسين المساعدين بالتواجد وفق جدول عمل منظم داخل مختلف الأقسام الطبية بالعيادات الخارجية وذلك لضمان الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة ، مع وضع نظام لاستقبال المرضى المترددين للمتابعة الطبية وفق نصيب كل عيادة من الاستقبال الإجمالي للمرضى يومياً .

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد زكى أنه تم البدء في تشغيل العيادات الخارجية مع بداية أغسطس الجاري وذلك وفق نظام محدد لا تتجاوز كل عيادة ثلث العدد المعتاد لها فى الظروف العادية مع تقسيم كل عدد على مجموعتين وذلك لمنع التكدس حيث يتم استقبال المجموعة الأولى من 8.30 صباحاً إلى 10.30 ، والثانية من الساعة 11 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً مع إجراء عمليات التطهير والتعقيم بين كل مجموعة، مشيراً إلى أن أعلى عيادة في استقبال المرضى يومياً هي العظام وذلك لكثافة المترددين عليها، وأشار الدكتور سعد زكى إلى عدم حجز تذكرة لأي عدد إضافي فوق الأعداد المخصصة وذلك لحماية المتواجدين والحفاظ على صحته وسلامتهم وتوفير بيئة آمنة للمتواجدين داخل المدينة الطبية.

هذا وقد شملت جولة رئيس الجامعة تفقده لوحدة الكلى الصناعية وعيادات الأشعة المقطعية ، ووحدة استقبال الطوارئ ، والأنف والأذن ، والروماتيزم والعلاج الطبيعي والرمد والعظام وكذلك مركز السكر والغدد الصماء .