اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس إسرائيل يدعو الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاق سلام على غرار الإمارات

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:02 م
رئيس إسرائيل يدعو الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاق سلام على غرار الإمارات الرئيس الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية لإبرام اتفاق سلام مع تل أبيب على غرار اتفاق السلام مع الإمارات.

 

وحث ريفلين فى اجتماعه مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى وصهره، وأعضاء الوفد الأمريكى الذى يزور إسرائيل حالياً، بمن فيهم المبعوث الخاص بشأن إيران برايان هوك، ورئيس المؤسسة الامريكية للتمويل والتنمية الدولية آدم بوهلر على السلام بين الأمم والشعوب.

 

وأكد أن منظور السلام مقابل السلام "هو الأساس والمبدأ الذى ستكون عليه العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة، موضحًا أنه يأمل أن تساعد روح التعاون هذه في "بناء مستقبل من الثقة مع الفلسطينيين أيضًا".

 

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "بوابة لعصر جديد في الشرق الأوسط وتجلب الأمل للمنطقة"، مرحبًا بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، قائلًا إن "القرار يعزز التطبيع ويخلق العديد من فرص التعاون".


الرئيس الاسرائيلى

الإمارات

الدول العربية

كوشنير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمال المختبرات فى إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحاً رغم انتشار وباء كورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:40 م

"محمد" أكثر الأسماء انتشارا بين طلاب الابتدائى فى إسرائيل

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:21 م

العربية: السفير القطري يغادر غزة لنقل رد الفصائل إلى إسرائيل

السبت، 29 أغسطس 2020 06:20 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. وكالة أنباء الإمارات تنشر قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. الكويت تلغى حظر التجول ابتداء من غد.. مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة