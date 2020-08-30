"دبى" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج فى جلسة اليوم.. ورأس المال يفقد 1.7مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع بورصة دبي بنسبة 0.34% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.47 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 341.7 مليار درهم، وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.62% رابحاً 49.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7983.82 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.38% رابحاً 14.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3751.520 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الخامسة على التوالي.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.05% رابحاً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4537.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 679.873 مليار درهم، فيما تعطلت بورصة البحرين بمناسبة ذكرى عاشوراء.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 49.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7983.82 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.91% رابحاً 255.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9024.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 369.6 مليون سهم بقيمة 9.1 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.20%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.69%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات التجارة والمهنية بنسبة 1.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.48%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%.

وقفز 168 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "لازوردي" بنسبة 9.91%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم "العمران" بنسبة 1.25%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.06%، ثم سهم "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 0.82%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 484.6 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.38% رابحاً 14.05 نقطة ليغلق عند مستوى 3751.520 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 525.4 ألف ريال عبر تنفيذ 290 صفقة لعدد 42 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.13%، ثم سهم "المطاحن العمانية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 1.96، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.50%، ثم سهم "مسقط للغازات" بنسبة 2.30%، فيما تصدر سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 105.9 مليون ريال عماني.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4537.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 679.873 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 76.8 مليون سهم، بقيمة 266.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1593 صفقة.

وصعد قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية ببورصة أبوظبي بنسبة 063%، 0.45%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.05%، ثم سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 0.77%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.55%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.91%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 79.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحاً 21.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5310.68 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحاً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5874.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 21.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4194.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحاً 22.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4206.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.4 مليون سهم بقيمة 39 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9613 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.94%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.83%، يليه سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 32.30%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.44% ثم سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 5%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2261.47 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 341.7 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 287.4 مليون سهم محققة ما قيمته 261.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3187 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت قطاعي الاتصالات والبنوك ببورصة دبي بنسبة 3.84%، 0.50%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.77%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 5.58%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.04%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.7 مليون ورقة بقيمة 83.6 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 0.90%.