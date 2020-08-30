اليوم السابع
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خبير عسكرى يوضح أهمية تعاون القوات المسلحة وأجهزة الأمن للقضاء على الإرهابيين

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:00 م
خبير عسكرى يوضح أهمية تعاون القوات المسلحة وأجهزة الأمن للقضاء على الإرهابيين جانب من المداخلة الهاتفية فى البرنامج
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء الدكتور محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن بيان القوات المسلحة الذى كشف فيه عن عملياته للقضاء على الإرهابيين هو استمرار الجهود والإرادة القوية التي يقوم بها الجيش المصرى لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية، والقضاء على الإرهاب من جذوره.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة من أجل القضاء على الإرهاب، متابعا: لولا أن هناك تعاونا بين هذه الأجهزة لما تحقق هذا النجاح.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن القوات المسلحة تفشل أي مخطط إرهابى لهذه الجماعات المتطرفة، موضحا أن عنصر شديد الخطورة يعنى أن هذا العنصر مدرب بشكل كبير للغاية في التعامل مع الأسلحة، مشيرا إلى أن ضبط بعض الإرهابيين لاستجوابهم يساهم بشكل كبير في الحصول على معلومات كثيرة تخدم عمليات القضاء على الإرهاب.

كانت قد أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي، تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيرا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة، عن الفترة 2.


سيناء

القضاء على الإرهاب

اخبار سيناء

القوات المسلحة

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