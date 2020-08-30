حملة "لأنى رجل" تستهدف توعية أكثر من 800 شخص فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثاني على التوالى، حملة "لأني رجل"، حيث تضمنت الحملة لقاءات (فردية – جماعية) قام بها فريق عمل الشباب المتطوع المكون من 9 شباب، واستهدفت 635 شابا ورجلا و111 سيدة و124 طفلا بإجمالي 870 فردا وذلك بنادى الاتحاد السكندري الرياضي بالشاطبي بحي وسط ومركز شباب العمراوي بالمندرة قبلي حي المنتزه.

وأشار المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة جاءت في ضوء المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل" التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.

يذكر أن حملة لأنى رجل تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التى تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل معها فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث و الزواج المبكر.

وأكدت ماجدة الشاذلى رئيس فرع الإسكندرية، أهمية العمل التطوعى، وضرورة دمج الرجال فى الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان فى المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.