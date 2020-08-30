حملات مكثفة لإزالة التعديات بساحة قلعة قايتباى بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

قاد محمود شحاتة بريك رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقلعة قايتباى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بمتابعة الحملات الإنضباطية اليومية بنطاق الأحياء.

وأشار حى الجمرك فى بيان له، أن محمود شحاته بريك رئيس حى الجمرك، قد قاد حملة إزالة مكبرة بمرافقة محمد المغربي سكرتير عام الحي ،لإزالة الإشغالات والتعديات بقلعة قايتباى، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحى، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات، والعمل على توسعة الطريق ،بالاضافة الى شن حملة نظافة مكبرة بواسطة شركة نهضة مصر وبمعاونة حى الجمرك.

وفى نفس السياق، شن محمد المغربي سكرتير عام الحى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحى، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي ،حيث إستهدفت الحملة شارع " السيد محمد كريم ، ميدان المساجد بأبى العباس، ميدان عرابى وميدان التحرير، سوق الجمعة وسوق الحمام ،وأسفرت عن رفع وفض الأسواق، سوق الجمعة وسوق الحمام، وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتحفظ عليها، والعمل على توسعة الطريق.

يأتى ذلك فيما تلقى الحى بلاغا من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد بوجود أجزاء معلقة بالعقار الكائن بجوار 3 حارة المكتب – الجمرك، وتوجهت الإدارات المعنية بالحى إلى موقع الحدث وتبين أن العقار مكون من دور واحد وصادر له قرار إزالة وتم عمل اللازم بإزالة الأجزاء المعلقة والتى تمثل خطورة على المارة، ورفع مخلفات الردم وفتح الطريق للمارة جارى المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.