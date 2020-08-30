حملات على الآسواق العشوائية وغلق 6 منشأت تجارية مخالفة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية حملات التصدى للمخالفات ،وفرض الانضباط على الشارع السكندرى، حيث قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ،حملات مكبره لإزالة الاشغالات بسوق الحمام وسوق الجمعة وأمام مستشفى كرموز العمال.

وأشار حى غرب فى بيان له اليوم إلى أن الحملات جاءت بناءا علي قرار رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمنع التجمعات والاسواق العشوائية وذلك في ظل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي تتخذها الدوله لحمايه المواطنين من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وقد قادت المهندسه سحر شعبان حمله مكبره بسوق الحمام بوجود الكول الأمني والنقيب مازن السمري رئيس وحده شرطه المرافق والاجهزة المعنية بالحي تم فيها التصدي بقوه وحزم للاشغالات والباعه الجائلين والفروشات التي تشغل حرم الطريق العام.

وفي السياق ذاته توجهت الحمله الي سوق الجمعه حيث تم ازاله كافه الاشغالات التي كانت تشغل حرم الطريق العام وتعيق الحركه المروريه بالاضافه الي التسبب في العديد من الاضرار والحرائق،وكذلك إزاله كافه الاشغالات بشارع ابن طولون وأمام مستشفي كرموز العمال من فروشات وباعه جائلين

وقد أسفرت الحملات عن إزاله كافه الاشغالات والفروشات والتحفظ على عدد من الاشغالات بالاضافة الي عدد من الاشغالات المتنوعة شماسي وعجل ودولايب كما تم فض التجمعات داخل السوق .

وأكدت رئيس الحى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأنه سيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على المخالفات و الإشغالات

من جانبه شدد محارب هيلع رئيس حي شرق بمتابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد بكافة المطاعم والمقاهي ومحال تقديم الماكولات السريعة ،وفي هذا الإطار شنّ الحى الحملات المستمرة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات السيد رئيس الوزراء، حيث أغلقت لجنة الغلق بحي شرق عدد6 منشآت لعدم التزامها بالاجراءات اللازمة.

ولقد تنوعت المنشآت بين عدد3 محال تقديم الحلويات، والكائنين بشارعي طمازين ومصطفى كامل، وعدد (2) محال تقديم العصائر الجاهزة، والكائنين بشارعي الفتح ومصطفي كامل بالإضافة إلى تنفيذ القرار رقم 88 لعا 2020م، لغلق أحد المطاعم الكائن بشارع الفتح فلمنج، لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.