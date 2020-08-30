اليوم السابع
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حصيلة الوفيات فى إسرائيل بفيروس كورونا تقترب من الـ1000 حالة

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:50 م
حصيلة الوفيات فى إسرائيل بفيروس كورونا تقترب من الـ1000 حالة كورونا في إسرائيل
كتب- هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 919 حالة، وتسجيل 897 إصابة جديدة بعد إجراء 10,592 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في إسرائيل إلى 114,020 إصابة.

وأشارت صحيفة " هأارتس" الإسرائيلية إلى أن عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 20,305 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الاصابات هناك 444 حالة خطيرة منها 127 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 190 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 92,796 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 897 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 19,408 مصابًا للعلاج المنزلي والفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

 


وزارة الصحة الإسرائيلية

إسرائيل

فيروس كورونا

تل ابيب

كورونا

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