وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن 842 ألفا و702 شخص على الأقل تُوفوا من جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير منذ أن أبلغت الصين عن ظهور الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر 2019. وسجل العالم مليون إصابة بعد أكثر من 3 أشهر في 2 أبريل الماضي بينما وصلت حصيلة الإصابات العالمية بالفيروس إلى 10 ملايين حالة في 28 يونيو الماضي.