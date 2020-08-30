حالات يجب فيها التدخل بالصدمات الكهربائية لعلاج المريض

كتبت نهير عبد النبى

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT) هو إجراء يتم تحت التخدير العام ، حيث يتم تمرير تيارات كهربائية صغيرة عبر الدماغ ، مما يؤدي عمداً إلى نوبة قصيرة، يبدو أن العلاج بالصدمات الكهربائية يتسبب في حدوث تغييرات في كيمياء الدماغ يمكنها عكس أعراض بعض حالات الصحة العقلية بسرعة، وحسب ما ذكره موقع mayoclinicغالبًا ما ينجح العلاج بالصدمات الكهربائية عندما لا تنجح العلاجات الأخرى وعندما تكتمل الدورة العلاجية الكاملة ، ولكنها قد لا تعمل مع الجميع.

يعتبر العلاج بالصدمات الكهربائية أكثر أمانًا على الرغم من أن العلاج بالصدمات الكهربائية قد لا يزال يسبب بعض الآثار الجانبية ، إلا أنه يستخدم الآن التيارات الكهربائية المعطاة في بيئة محكومة لتحقيق أقصى فائدة مع أقل قدر ممكن من المخاطر.

وهناك بعض الحالات التي ينصح فيها باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية وهى:

1:اكتئاب حاد ، خاصة عندما يكون مصحوبًا بالانفصال عن الواقع (الذهان) ، رغبة في الانتحار أو رفض الأكل.

2:الاكتئاب المقاوم للعلاج ، وهو اكتئاب حاد لا يتحسن بالأدوية أو العلاجات الأخرى.

3:الهوس الشديد ، حالة من النشوة الشديدة أو الإثارة أو فرط النشاط التي تحدث كجزء من الاضطراب ثنائي القطب. تشمل علامات الهوس الأخرى ضعف اتخاذ القرار ، والسلوك الاندفاعي أو الخطير ، وتعاطي المخدرات ، والذهان.

4:كاتاتونيا: تتميز بقلة الحركة وحركات سريعة أو غريبة وقلة الكلام وأعراض أخرى/ إنه مرتبط بالفصام وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى. في بعض الحالات ، يكون سبب كاتاتونيا هو مرض طبي.

5:العدوانية لدى الأشخاص المصابين بالخرف ، والذي قد يكون من الصعب علاجه ويؤثر سلبًا على نوعية الحياة.

6:قد يكون العلاج بالصدمات الكهربائية خيارًا جيدًا للعلاج عندما لا يتم تحمل الأدوية أو عندما لا تنجح أشكال العلاج الأخرى، في بعض الحالات يتم استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية:

7:أثناء الحمل ، عندما لا يمكن تناول الأدوية لأنها قد تضر بالجنين.

8:عند كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل الآثار الجانبية للأدوية.

9:عند الأشخاص الذين يفضلون العلاج بالصدمات الكهربائية على تناول الأدوية.