جو بايدن يدين أحداث بورتلاند: أمر غير مقبول ونرفض العنف بجميع الأشكال

كتب محمد سعودي

أدان جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أعمال العنف التي وقعت في مدينة بورتلاند في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن إطلاق النار في شوارع هذه المدينة أمر غير مقبول.



جو بايدن عبر تويتر

وقال المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الأحد: "العنف المميت الذي رأيناه بين عشية وضحاها في بورتلاند غير مقبول.. إطلاق النار في شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول.. أدين العنف بجميع أنواعه من قبل أي شخص، سواء من اليسار أو اليمين. وأنا أتحدى دونالد ترامب أن يفعل الشيء نفسه".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعليق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، حيث قال ترامب إن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.

وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "حصلوا على كل شىء طلبه الحاكم من الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالوباء.. وقالوا جميعًا أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع.. واستخدم الحاكم كومو كلمة "ظاهرة".. فيما عملت فرقة العمل بشكل جيد مع الولاية.. كما أنقذ الاحتياطى الفيدرالى العديد من الولايات".

وفي وقت سابق، لقى شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة فى مدينة بورتلاند الأمريكية التى شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا. وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت فى منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات.

وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر إن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين. "تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات فى بعض الحالات". ونقل فرع محلى لمحطة إن.بي.سى عن الشرطة قولها إن شخصا لقى حتفه فى إطلاق نار. ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.