جولة داخل "وادى الثعابين" الجوهرة المخفية بسلطنة عُمان.. ألبوم صور

كتب وكالات

لمحبى الأدرينالين، يمنح وادى الثعابين في سلطنة عمان، فرصة المشى لمسافات طويلة، وعبور المياه، والسباحة، والهبوط بالحبال، وغيرها من النشاطات، ومع ذلك، فهى تظل سهلة الوصول بالنسبة للشخص العادى عند توفير التوجيهات المناسبة لهم، ويشتمل الوادى على مسارين، وهما يلتقيان معاً وينتهيان عند مصب قرية الزامة.

وبحسب "سى إن إن"، تزدخر مدونة "OmanTripper"، التى يديرها المهندس العمانى على محمدى، بالعديد من الوجهات المثيرة للاهتمام، والتى استكشفها فى سلطنة عمان، ومنها "وادى الثعابين".

وقبل عقد من الزمن، لم يكن هناك الكثير من المعلومات عن الوادى، وكانت معظم المعلومات المعروفة عنه تتمحور غالباً حول مدى خطورته بسبب الحوادث الناتجة عن الفيضانات الخاطفة، وفقاً لما قاله محمدي.

ولكن على مدى الثلاث أعوام الماضية، ازدادت شعبية الوادى بين السكان المحليين والأجانب، وذلك بعد أن كانت أشبه بـ"جوهرة مخفية" لأعوام عديدة، فالوادى عبارة عن "جوهرة مخفية" فى الماضي.

ورداً على هذا السؤال، ذكرت المديرية العامة للترويج السياحى لسلطنة عمان عبر البريد الإلكترونى أنها سميت كذلك بسبب "الطريقة التى يلتوى فيها الوادي، والذى يشبه شكل ثعبان"، ونتج شكله الفريد من تأثير المياه التى تمر عبر الجبال، وفقاً لما ذكروه.



الجبال والمياه فى وادى الثعابين



تسلق الحبال فى وادى الثعابين



جانب من وادى الثعابين



عدد من السياح داخل وادى الثعابين



لقطة تذكارية فى وادى الثعابين



وادى الثعابين من الأعلى