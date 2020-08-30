اليوم السابع
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جامعة عين شمس تفتح باب الاشتراك فى رابطة رسمية لخريجيها منذ نشأتها عام 1950

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:14 ص
جامعة عين شمس تفتح باب الاشتراك فى رابطة رسمية لخريجيها منذ نشأتها عام 1950 محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت جامعة عين شمس برئاسة د محمود المتيني و إشراف عام د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب  و د. شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ، تدشين الموقع الرسمي لأكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة منذ نشأتها في عام 1950.
 
وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة ومدير الرابطة ، أن الموقع الإلكتروني يتيح التعرف على كيفية الاشتراك و فئات الاشتراك واستخراج كارنيه العضوية  وذلك عبر الرابط التالي:
http://alumni.asu.edu.eg/ 
 
وأشارت إلى أن الاشتراك في الرابطة يوفر الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات في مختلف المجالات، حيث يمكن لحامل كارنيه العضوية الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية المخفضة في كبرى المؤسسات العاملة في القطاع الصحي في مصر، هذا إلى جانب العديد من المزايا لكل محبي الثقافة والفنون للاستمتاع بالعروض و الفاعليات الفنية والثقافية المختلفة، بجانب الحصول على عروض رائعة لأفضل المزارات و الأماكن السياحية والترفيهية بجمهورية مصر العربية.  
 
 كما توفر عضوية الرابطة الاستفادة من حزمة متنوعة من التخفيضات على رسوم الكورسات والدورات التدريبية و استخراج الشهادات المختلفة، وغيرها من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها تباعاً.
 
 

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