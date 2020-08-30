جامعة حلوان تعلن طرق التقديم للطلاب الوافدين

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب الوافدين بجامعة حلوان عن طرق التقديم للطلاب الوافدين بالجامعة، حيث تولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم وخاصةً في ظل احتوائها على العديد من التخصصات النادرة والمميزة بجانب بروتوكولات تعاون متعددة مع العديد من الدول في العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أحمد عبد الغني مدير المكتب.

وتأتي شروط التقديم كالآتي :

1- أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية.

2- ملء نموذج الإلتحاق علي الموقع علي أن يكون الإسم وفقا لجواز السفر.

3- أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

4- استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

ويقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية و جواز السفر عبر الموقع، و يتطلب التقديم وفقاً للشروط التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهي أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات، وإيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وفي نفس السياق، يمكن قبول الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى فى أى وقت من العام الجامعي 2021/2020 بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءا من1 نوفمبر 2020.