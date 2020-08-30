جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية شاملة إلى مطروح وسيدى برانى والسلوم وسيوة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ، وفى إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مدينة مرسى مطروح ومنطقة سيدى برانى والسلوم وواحة سيوة فى الفترة من 1 - 8 سبتمبر القادم .

وصرح الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية، فى بيان اليوم، أن القافلة تهدف إلى خدمة المناطق والقرى الاشد إحتياجاً لا سيما فى ظل تحديات فيروس كورونا المستجد والآثار المترتبة عليه ، وأضاف أن القافلة تشمل تخصصات أطفال ونسا وتوليد وجلدية وباطنة وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية ، مشيرا لأتباع كافة الإجراءات الإحترازية .

كما تقدم القافلة دعم مادى ومواد غذائية ولحوم والبان أطفال مقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية وبنك الكساء والطعام وتشمل القافلة جانب خدمى ، بدأت اعماله بالفعل للصيانة اللازمة للمدارس بالقرى وصيانة الأسقف ودورات المياه وأعمال الكهرباء وتزويدها بالمستلزمات الدراسية وتخت لعدد 10 مدارس ، شراء فرش جديد للمساجد كما يتم إنشاء 7 خطوط مياه لقرى الشباب والزويدان بطول 2600 متر ، وتوزيع المواد والمطهرات والملابس والأحذية والاثاث على اكثر من 2000 أسرة وطالب .