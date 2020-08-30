تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى في بورسعيد حملاتها المستمرة لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بمنطقة القابوطى وخلف مركز شباب القابوطى وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى خلال تصريحات صحفية إنه تم إزالة كل التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى، حيث قامت المعدات التابعة للحى بهدم وإزالة 3 منازل من الطوب الأحمر بمنطقة القابوطى بمساحة 900 م2 كما تم هدم وإزالة 2 عشة من الطوب بساحة 400 م2 و 2 عشة من الخشب بمساحة 200 م2 إضافة إلى هدم 2 تحويطه من الطوب والصاج بمساحة 200 م2 خلف سور مركز شباب القابوطى وذلك وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء .

وأضاف قاسم رئيس حى الضواحى أن إزالة كل المخالفات جاء تطبيقا للقانون بكل حسم واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات .

ودعا قاسم أصحاب المخالفات إزالتها طواعية قبل إزالتها بالقوة الجبرية وإحالتها الى النيابة العسكرية وتوقيع عقوبات الحبس والغرامة.