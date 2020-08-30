تنسيق 2020 .. قائمة الكليات المتاحة أمام طلاب أدبى بالمرحلة الثانية للتنسيق

كتب محمد صبحى ومحسن البديوى

ينشر " اليوم السابع " قائمة الأماكن بالكليات الأدبية المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء 1 سبتمبر وتستمر حتى 5 سبتمبر وبحد أدنى بحد أدنى 370.5 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية باجمالى عدد 194448 طالب.

وأوضح وزير التعليم العالى أنه فيما يخص الحد الأدنى الشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالب ويبلغ إجمالي طلاب الشعبين بالمرحلة الثانية 24512 طالب وطالبة من الثانوي العامة.

الأماكن الخالية بالكليات الأدبية

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات بها اماكن خالية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة بها اماكن خالية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) بها اماكن خالية

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه السويس بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة بها اماكن خالية

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية القاهرة بها اماكن خالية

العالي للغات بمصر جديده بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم بها اماكن خالية

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) بها اماكن خالية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات العريش بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه اسوان بها اماكن خالية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية بها اماكن خالية

المعهد العالى للغات بأسوان بها اماكن خالية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه العريش بها اماكن خالية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنيا بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية بها اماكن خالية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسوان بها اماكن خالية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح بها اماكن خالية

سياحة وفنادق بني سويف بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات مدينة السادات بها اماكن خالية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ بها اماكن خالية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) بها اماكن خالية

تربية نوعية الإسكندرية بها اماكن خالية

العالي ترميم الآثار بأبي قير بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

معهد المنيا العالى للغات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بنها بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية أسيوط بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسيوط بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين العريش بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية بها اماكن خالية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر بها اماكن خالية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الفيوم بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية مطروح بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية طنطا بها اماكن خالية

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية القاهرة بها اماكن خالية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر بها اماكن خالية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الإسكندرية بها اماكن خالية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر بها اماكن خالية

تربية (طفولة) العريش بها اماكن خالية

الفني لترميم الآثار بالاقصر بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية الفيوم بها اماكن خالية

العالي سياحة وفنادق الغردقة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بور سعيد بها اماكن خالية

دار العلوم أسوان بها اماكن خالية

تربية (طفولة) أسوان بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح بها اماكن خالية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمياط بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بني سويف بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنيا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه عين شمس بها اماكن خالية

سياحه وفنادق الاقصر بها اماكن خالية

دار العلوم المنيا بها اماكن خالية

تربية فنية المنيا بها اماكن خالية

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية موسيقية حلوان بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة بها اماكن خالية

الفني التجارى بسوهاج بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية بها اماكن خالية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق بها اماكن خالية

تربية (طفولة) الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات سوهاج بها اماكن خالية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية بها اماكن خالية

سياحة وفنادق المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بني سويف بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الوادي الجديد بها اماكن خالية

المعهد العالي للغات بالمنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية مطروح بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى العريش بها اماكن خالية

حقوق مدينة السادات بها اماكن خالية

العالي للغات 6 اكتوبر بها اماكن خالية

دار العلوم الفيوم بها اماكن خالية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس بها اماكن خالية

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بنها بها اماكن خالية

سياحة وفنادق مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الزقازيق بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بور سعيد بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنصورة بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مطروح بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حقوق أسيوط بها اماكن خالية

تجارة أسيوط بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية نوعية بور سعيد بها اماكن خالية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه دمياط بها اماكن خالية

تجارة السويس بها اماكن خالية

حقوق أسوان بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

حقوق طنطا بها اماكن خالية

تجارة طنطا بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات طنطا بها اماكن خالية

تجارة مدينة السادات بها اماكن خالية

حقوق جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

حقوق عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية عين شمس بها اماكن خالية

حقوق حلوان بها اماكن خالية

آداب سوهاج بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية حلوان بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) العريش بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنصورة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين دمياط بها اماكن خالية

حقوق الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الإسكندرية بها اماكن خالية

تجارة سوهاج بها اماكن خالية

تجارة دمنهور بها اماكن خالية

تربية نوعية جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين حلوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة بها اماكن خالية

تربية فنية حلوان بالزمالك بها اماكن خالية

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة بها اماكن خالية

حقوق القاهرة بها اماكن خالية

حقوق الزقازيق بها اماكن خالية

تجارة المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الزقازيق بها اماكن خالية

تجارة كفر الشيخ بها اماكن خالية

سياحة وفنادق الفيوم بها اماكن خالية

حقوق المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية نوعية المنوفية بأشمون بها اماكن خالية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حقوق الفيوم بها اماكن خالية

تربية نوعية بنها بها اماكن خالية

حقوق بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى حلوان بها اماكن خالية

تربية (طفولة) دمنهور بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية الفيوم بها اماكن خالية

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية نوعية دمياط بها اماكن خالية

تربية دمياط بها اماكن خالية

حقوق المنصورة بها اماكن خالية

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بور سعيد بها اماكن خالية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين سوهاج بها اماكن خالية

حقوق بني سويف بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه المنصورة بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بور سعيد بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بنها بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه دمياط بها اماكن خالية

آداب المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الفيوم بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنيا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه دمنهور بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم بها اماكن خالية

الفراعنة العالي إدارة أعمال بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه المنصورة بها اماكن خالية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه بنها بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه دمنهور بها اماكن خالية

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج بها اماكن خالية

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) بها اماكن خالية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة بها اماكن خالية

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان بها اماكن خالية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة بها اماكن خالية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر بها اماكن خالية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر بها اماكن خالية

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى بها اماكن خالية

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة قنا بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف بها اماكن خالية

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه بها اماكن خالية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات بها اماكن خالية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى بها اماكن خالية

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة بها اماكن خالية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه مدينة السادات بها اماكن خالية

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة بها اماكن خالية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة بها اماكن خالية

نظم معلومات ادارية قطاميه بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

الفني التجارى بالروضه بها اماكن خالية

الفني التجارى بشبرا بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمطريه بها اماكن خالية

الفني التجارى بالاسكندريه بها اماكن خالية

الفني التجارى بطنطا بها اماكن خالية

الفني التجارى بقويسنا بها اماكن خالية

الفني التجارى ببنها بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمنصوره بها اماكن خالية

الفني التجارى ببور سعيد بها اماكن خالية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا بها اماكن خالية

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ بها اماكن خالية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول بها اماكن خالية

العالي حاسبات و نظم تجمع أول بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول بها اماكن خالية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى بها اماكن خالية

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط بها اماكن خالية

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث بها اماكن خالية

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث بها اماكن خالية

الفني التجارى بدمياط بها اماكن خالية

الفني التجارى ببنى سويف بها اماكن خالية

الفني التجارى باسيوط بها اماكن خالية

الفني التجارى باسوان بها اماكن خالية

الفني التجارى بدمنهور بها اماكن خالية

الفني التجارى بالزقازيق بها اماكن خالية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد بها اماكن خالية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره بها اماكن خالية

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه المنيا بها اماكن خالية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الفيوم بها اماكن خالية

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة بها اماكن خالية

الفني للفنادق المطريه بها اماكن خالية

الفني للفنادق بور سعيد بها اماكن خالية

الفني للفنادق قنا بها اماكن خالية

الفني للفنادق الاسكندريه بها اماكن خالية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية بها اماكن خالية

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر بها اماكن خالية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية دمياط بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية بنها بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه العريش بها اماكن خالية

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) بها اماكن خالية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس بها اماكن خالية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط بها اماكن خالية

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنوفية بها اماكن خالية

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر بها اماكن خالية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش بها اماكن خالية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش بها اماكن خالية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر بها اماكن خالية

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية بها اماكن خالية

الفني التجارى بقنا بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمحله الكبرى بها اماكن خالية

الفني التجارى بالعريش بها اماكن خالية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية بها اماكن خالية

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية بها اماكن خالية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) بها اماكن خالية

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية أسوان بها اماكن خالية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة بها اماكن خالية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه مدينة السادات بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم بها اماكن خالية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم بها اماكن خالية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية بها اماكن خالية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف بها اماكن خالية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير بها اماكن خالية

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال بها اماكن خالية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم بها اماكن خالية

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم بها اماكن خالية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) بها اماكن خالية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية بها اماكن خالية