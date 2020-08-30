تمساح يتسبب فى حظر السباحة فى ألمانيا لمدة أسبوع.. اعرف القصة

كتب خالد إبراهيم

أعلنت السلطات الألمانية، أنه تم حظر السباحة فى جزء من نهر أونستروت بعد أن أفاد العديد من الشهود برؤية تمساح في مكان قريب، حيث تبحث خدمات الطوارئ عن التمساح منذ يوم الجمعة الماضى.

حيث أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن المسئولين منعوا السباحة فى جزء من نهر أونستروت بشرق ألمانيا، بعد تقارير متعددة عن ظهور تمساح في المنطقة المجاورة.



أثناء البحث عن التمساح

كانت الشرطة قد تلقت سابقًا بلاغين من أشخاص يزعمون أنهم رأوا زاحفًا بالقرب من بلدة في ساكسونيا، وتبحث خدمات الطوارئ عن تمساح حى في النهر الألمانى الصغير منذ صباح الجمعة.

ورداً على ذلك، أعلن مفوض المقاطعة في بورجنلاند، الواقعة على بعد حوالى 185 كيلومترًا (115 ميلاً) جنوب غرب برلين، عن حظر السباحة في أجزاء من أونستروت حتى 6 سبتمبر.

وكتب مفوض المقاطعة جوتز أولريش على تويتر يوم الأحد "ابحث عن تمساح في أنستروت دون جدوى.. لا توجد علامات على وجود تمساح.. تم فرض حظرا على الاستحمام فى ساكسونيا حتى 6 سبتمبر"