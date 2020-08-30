تفاصيل مشروع مجمع صوامع برج العرب الجديدة.. مقامة على مساحة 23 ألف متر

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن مجمع صوامع برج العرب الجديدة، يتكون من 18 خلية تخزين رئيسية ، سعة الخلية 5 آلاف طن ، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف بإجمالى 3 آلاف طن .

وقال رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن مساحة المجمع 23 ألف متر شاملة المساحات المناورة للسيارات المحملة بالأقماح، كما انها مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم.

وأشار إلى أن قدرة الصومعة في تداول الأقماح تصل إلى 200 طن / الساعة، حيث أنها مجهزة بمجموعة من الأنظمة لسحب الأتربة وتقلل فرص حدوث الانفجار الغباري.