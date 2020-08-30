اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل مشروع مجمع صوامع برج العرب الجديدة.. مقامة على مساحة 23 ألف متر

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:42 ص
تفاصيل مشروع مجمع صوامع برج العرب الجديدة.. مقامة على مساحة 23 ألف متر أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن مجمع صوامع برج العرب الجديدة، يتكون من 18 خلية تخزين رئيسية ، سعة الخلية 5 آلاف طن ، بالإضافة إلى 3 خلايا صرف بإجمالى 3 آلاف طن .

وقال رئيس القطاعات الهندسية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن مساحة المجمع 23 ألف متر شاملة المساحات المناورة للسيارات المحملة بالأقماح، كما انها مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم.

وأشار إلى أن قدرة الصومعة في تداول الأقماح تصل إلى 200 طن / الساعة، حيث أنها مجهزة بمجموعة من الأنظمة لسحب الأتربة وتقلل فرص حدوث الانفجار الغباري.

 


الصوامع

برج العرب

المصرية القابضة

صوماع الاقماح

مدينة برج العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. نقلة نوعية فى الخدمات التموينية بالإسكندرية.. افتتاح صومعة غلال المحافظة بسعة 90 ألف طن سنويا وبتكلفة 235 مليون جنيه.. المشروع يقلل إهدار الفاقد من الغلال.. وتطوير 7 مراكز تموينية بتكلفة 3.2 مليون جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 م

ميناء دمياط ينجح فى نقل شحنة قمح لصومعة إمبابة عبر النيل للمرة الثانية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 09:30 ص

تنفيذ 94% من صوامع الكسارة بالشرقية بطاقة 90 ألف طن

الأحد، 16 أغسطس 2020 11:37 ص

ميناء دمياط ينقل شحنة من القمح إلى صوامع إمبابه عبر نهر النيل (صور)

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 12:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة