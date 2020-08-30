تغييرات في صفوف قيادات الجيش العراقي

وكالات

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أوامر بإجراء تغييرات عدة في صفوف قيادات الجيش العراقي، وفق وثيقة نشرتها صحيفة "السومرية نيوز.

من جانبه أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن أول عبد الأمير رشيد يارالله، مضي وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في انجاح مبادرة توطين رواتب المقاتلين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، يوم السبت، أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله زار تشكيلات ووحدات فرقة المشاة السادسة يرافقه نائب قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيأة الركن في رئاسة الأركان .

واضاف، ان رئيس اركان الجيش اجرى جولة تفقدية للقطعات المنتشرة لتشكيلات فرقة المشاة السادسة واستمع الى الايجازات الخاصة التي قدمها آمرو الألوية (22-54 -59) حول آخر التطورات الامنية ونقاط التفتيش والسرايا المنتشرة في قاطع المسؤولية، بالإضافة الى النشاطات والفعاليات التي تقوم بها وحداتهم الماسكة وطرح أبرز المشاكل التي تواجه سير العمل الامني في قاطع المسؤولية.