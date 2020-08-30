تعرف على كلمة رئيس الرقابة الإدارية السابق لأعضاء الهيئة

كتب محمد أبو ضيف

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلمة اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة السابق، ووجه شريف الكلمة لأعضاء الهيئة.

وهنأ الوزير شريف سيف الدين حسين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، الوزير حسن عبد الشافى أحمد بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبد الشافى أحمد بتولى أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من 30/8/2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



