تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط (مصنع ومخزن "بدون ترخيص") يحتويان على (187 طن أعلاف – 173 طن أسمدة زراعية) بدون ترخيص، وبالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ .

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة من ضبط (4 مصنع ومخزن "بدون ترخيص") تحوى (172,3 طن مواد غذائية بدون ترخيص وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الأدمى) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ .

ونجحت الجهود في مجال المنشآت الصناعية في ضبط (15) قضية لعدم وجود سجل الحالة البيئية - عدم إكتمال الإشتراطات البيئية – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديريتى أمن كفرالشيخ والقليوبية .

وأسفرت الجهود في مجال المنشأت الصحية عن ضبط محرقة مستشفى بها (3 طن من المخلفات الخطرة) ووجود بعض مخالفات الإشتراطات البيئية تتمثل فى عدم وجود سجل المخلفات الخطرة – عدم إكتمال سجل الحالة البيئية وسجل القياسات – التخزين الغير آمن للمواد والمخلفات الخطرة- تداول المخلفات الصلبة الخطرة بطريقة غير أمنة بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق مديرية أمن كفرالشيخ.

وتمكنت الجهود في مجال عوادم السيارات من ضبط (20) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، وفى مجال حماية المحميات الطبيعية تم ضبط قضية بنطاق مديرية أمن مطروح بمضبوطات بـ (6) أسود مختلفة الأحجام .

وأثمرت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط (119) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الصيد، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (19) مخالفة لوحدات نهرية بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (91) قضية تلوث بنهر النيل والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية.