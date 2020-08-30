اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 03:29 م
خالد صلاح
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تعافى وخروج 358 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قنا العام

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:17 م
تعافى وخروج 358 حالة من مصابى كورونا بمستشفى قنا العام كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا
قنا فريق المحافظات

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أعلن كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا عن تعافى وخروج 358 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وأكد شلبى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية المدربة مؤكدا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة.

 

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