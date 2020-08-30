اليوم السابع
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تطوير ورفع كفاءة مزلقان السكة الحديد بالضبعة فى مطروح.. صور

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:46 م
تطوير ورفع كفاءة مزلقان السكة الحديد بالضبعة فى مطروح.. صور تطوير ورفع كفاءة مزلقان السكة الحديد
مطروح حسن مشالى

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان السكة الحديد بالضبعة  وأعمال الرصف والتطوير للمدخل الغربى للمدينة لتيسير حركة المواصلات والمواطنين والظهور بالمظهر الحضارى.

وأوضح اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة أنه تجرى حاليا اعمال رفع كفاءة  مزلقان السكة الحديد بالضبعة لتيسير حركة السيارات والمواطنين فى العبور عبر المزلقان بطريق أمنة، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد وكذلك أعمال الرصف والتطوير  للمدخل الغربي للمدينه تنفيذ الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.

 

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أخبار مصرية

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الطبعه

السكه الحديد

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