"تسريبات النواب" تدفع جنرالات البنتاجون لمخاطبة الكونجرس كتابيًا فقط

كتبت: نهال أبو السعود

كشف الجنرال مارك ميلي، رئيس الأركان الأمريكي عن تعديل جديد في علاقة الاستخبارات العسكرية مع الكونجرس بسبب "سرية المعلومات".

وخلال مرافقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في زيارته لولاية لوزيانا، منذ قليل، وجه أحد الصحفيين سؤالا لرئيس الأركان عن أسباب قرار الاستخبارات الامريكية بتقديم تقارير مكتوبه إلي الكونجرس بدلا من ‏الاحاطات الرسمية المتعارف عليها التي يقوم بها شخصيا مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ‏.

وأجاب ميلي أنه اتخذ هذا القرار لمنع تسريب معلومات سرية للغاية لا يجب الكشف عنها ‏للإعلام.

وتابع: "عندما أقوم بالاحاطات شخصيا أقول معلومات من الواضح أن النواب لا ‏يفهمون أنها سرية ويدلون بها لوسائل الاعلام .. لذا بعد دراسة توصلنا إلى أن التقارير المكتوبة ‏ستكون أفضل للمحافظة على السرية"‏

وعلق الرئيس دونالد ترامب على كلام ميلي، قائلا في سخرية: "من الواضح أن شيفتي شيف لا ‏يعرف الفرق بين المعلومات السرية وغيرها" في إشارة منه الى الديموقراطي ادم شيف رئيس ‏لجنة المخابرات في مجلس النواب.‏

وانتقل ترامب للحديث عن الأمور في مقاطعة كينوشا حيث توفي جايكوب بلاك برصاص الشرطة ‏أصبحت افضل كثيرا بعد ارسال الحرس الوطني هناك، وقال ترامب: "لقد ارسلنا 1000 من ‏الحرس الوطني وهو عدد ليس كبيرا وتمت السيطرة على الأوضاع"‏.