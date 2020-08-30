تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها "الاتصالات"

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 3.96 نقطة ليصل إلى مستوى 2265.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 95.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1234 صفقة لعدد 25 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.92%.

وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.70%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.01%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.2 مليون ورقة بقيمة 24.5 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.80%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن صدور حكم على الاستئناف المقدم من الشركة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وآخرين، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مدير عام الهيئة بصفته بإخلاء شركة أجيليتي من قسائم المراحل (1و2و3) بمنطقة جنوب أمغرة موضوع العقد رقم (157/1998)، حيث قبلت المحكمة الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المصروفات ومبلغ 30 ديناراً أتعاباً للمحاماة.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأحد، أنه سيتم الطعن على هذا الحكم بالتمييز، وليس لهذا الحكم تأثير على بيانات الشركة في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة تكافل الإمارات-تأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة-عن بعد، يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر لمراجعة أعمال الشركة.