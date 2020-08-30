اليوم السابع
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الأحد، 30 أغسطس 2020 12:23 م
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تخفيض قيمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء لـ 25‎ %

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:09 م
تخفيض قيمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء لـ 25‎ % اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 25% من القيمة المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، واعلنت محافظة شمال سيناء أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة، من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

واوضح محافظ شمال سيناء فى قراره أنه فى إطار ما تضمنه قرارنا رقم 73 لسنة 2020 بشأن القيم المالية لسعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء، بمراكز المحافظة الستة حسب طبيعة كل منطقة قيام رؤساء مجالس المدن بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء المنصوص بواقع 25% من القيمة المقررة لكل منطقة بما لا يتعدى الخصم أقل فئة وهى 50 جنيهًا.

 


شمال سيناء

العريش

مخالفات البناء

سيناء

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