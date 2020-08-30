اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحت شعار سفراء ضد الفساد..الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ندوة تثقيفية للطلائع

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:47 م
تحت شعار سفراء ضد الفساد..الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ندوة تثقيفية للطلائع ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية ، قامت إدارة الطلائع بالمديرية بتنفيذ ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد ، تحت شعار (سفراء ضد الفساد) بحضور 35 طليع وطليعه من مختلف مراكز الشباب ، وذلك بمركز شباب إكوه التابع لإدارة شباب ديرب نجم ، بعد تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام مجموعة من الطلائع ( السفراء والمساعدين) بإلقاء الندوة والتى دارت حول عدد من المحاور الرئيسية لمحاربة الفساد مثل ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز - الحد من التحرش - المسئولية - مواجهة الشائعات - الحفاظ على الممتلكات العامة) لتوعية الطلائع بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضه لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة بهدف الوصول إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع. 

 

حول عدد من المحاور 4
ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد

 

حول عدد من المحاور 2
ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد

 

حول عدد من المحاور 3
 
ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد

 


الشرقية

اخبار الشرقية

الشباب والرياضة

مراكز الشباب

وكيل شباب الشرقية

محافظ الشرقية

مكافحة الفساد

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة