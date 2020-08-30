تحت شعار سفراء ضد الفساد..الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ندوة تثقيفية للطلائع

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن وائل الألفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية ، قامت إدارة الطلائع بالمديرية بتنفيذ ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد ، تحت شعار (سفراء ضد الفساد) بحضور 35 طليع وطليعه من مختلف مراكز الشباب ، وذلك بمركز شباب إكوه التابع لإدارة شباب ديرب نجم ، بعد تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام مجموعة من الطلائع ( السفراء والمساعدين) بإلقاء الندوة والتى دارت حول عدد من المحاور الرئيسية لمحاربة الفساد مثل ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز - الحد من التحرش - المسئولية - مواجهة الشائعات - الحفاظ على الممتلكات العامة) لتوعية الطلائع بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضه لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة بهدف الوصول إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد

ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد

ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد