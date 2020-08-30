تجديد حبس عاطل قتل شقيقة لقيامه بسب والدته فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار محمود عز الدين مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل وذلك لقيامه بقتل شقيقة بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لقيامه بسب والدته ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد ببلاغ من اهالى قرية مليج التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بين شقيقين بالقرية ومقتل أحدهما على يد الاخر .

على الفور انتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مغربى، والنقيب محمد ابو العطا معاون مباحث المركز، وتبين العثور على جثة " ابراهيم ف " 42 عاما ،عامل، وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

وبتكثيف التحريات تبين ان المتهم بالواقعة هو شقيق المتوفى و هو " محمد ف " 40 عاما، عاطل، والذى تم بعد ماشدة بينه وبين القتيل ووالدته وتطور الامر الى طعن الاول لشقيقة بسكين اودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم اربعة ايام على ذمة التحقيقات .