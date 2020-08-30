اليوم السابع
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تباين سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:11 م
تباين سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 30-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.69 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.69 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.69 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.56 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.68 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.68 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.66 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.


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