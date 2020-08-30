تباين سعر اليورو اليوم الأحد 30-8-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 30-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.69 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.69 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.69 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



18.56 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.68 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.68 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.66 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.