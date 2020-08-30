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تأجيل التحقيق مع وزير داخلية حكومة الوفاق فى ليبيا إلى غدا

الأحد، 30 أغسطس 2020 06:23 م
تأجيل التحقيق مع وزير داخلية حكومة الوفاق فى ليبيا إلى غدا وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم تأجيل التحقيق مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحى باشاغا إلى الغد.

 

وفى وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج قرارا اليوم الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.

 

ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

 

وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التى شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت فى حق المتظاهرين.

 

وكلف السراج فى القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.


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