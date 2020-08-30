بورصة البحرين أجازة يومين بمناسبة ذكرى عاشوراء.. واستئناف العمل الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصة البحرين، أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1442هـ، سوف تعطل البورصة رسمياً يومي الأحد والإثنين الموافق 30 و31 أغسطس 2020، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.89% رابحاً 25.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 9.14%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.20% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.24%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.94%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.12%.