بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده.. ويؤكد مواصلة تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا

وكالات الأنباء

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في اتصال هاتفى اليوم الأحد، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد ميلاده، كما اتفق الرئيسان على عقد لقاء في موسكو في غضون "أسابيع قليلة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان له، بأن الطرفين "أكدا نيتهما المتبادلة لتعزيز علاقة التحالف الروسية البيلاروسية وتوسيع التعاون متبادل المنفعة على كافة المسارات.

وفي وقت سابق أكد بوتين أن موسكو تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا فى 9 أغسطس، والتي فاز فيها لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة، كما أكد استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها تجاه بيلاروسيا فيما يتعلق بمساعدتها في الدفاع عن سيادتها واستقرارها.

وتشهد بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات بعد أن وصفت المعارضة الانتخابات بالمزيفة وطالبت برحيل لوكاشينكو أو تنظيم انتخابات جديدة.

وتتهم السلطات البيلاروسية جهات خارجية بالوقوف وراء الاحتجاجات.